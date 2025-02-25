Автоэксперт Попов: новые дорожные знаки вступят в силу не раньше сентября

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал новый ГОСТ, который предполагает введение новых дорожных знаков и правил их использования. В беседе с RT он выразил мнение, что предложенные изменения стали ближе к реальной практике.

Попов уточнил, что на щитах «Место парковки» будет размещаться дополнительная табличная информация, которую уже сейчас можно встретить на улицах. К примеру, это могут быть обозначения платной парковки или специальных мест для инвалидов. По словам эксперта, речь идет скорее об оптимизации существующей практики.

Попов подчеркнул, что изменения в ГОСТе не окажут существенного влияния на водителей до тех пор, пока они не войдут в Правила дорожного движения. Именно ПДД обязаны соблюдать участники движения, а не стандарты ГОСТа. Автоэксперт добавил, что основной задачей остается обеспечение понимания водителями изображений на знаках и включение новой информации в ПДД. Он предположил, что эти нововведения вступят в силу не ранее сентября.