Автоэксперт Попов назвал нереализуемой идею ставить заглушку на глушитель мотоцикла

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что установка заглушки на глушитель мотоцикла — это распространенная, но сложная в реализации идея. Об этом он рассказал RT и объяснил, что это потребует изменения конструкции транспортного средства.

Эксперт также отметил, что вносить такие изменения запрещено перечнем неисправностей, исключающих возможность эксплуатации транспорта.

Он добавил, что даже если бы изменения проводились в соответствии с установленными правилами, это потребовало бы значительных финансовых затрат со стороны мотоциклистов. Речь идет о необходимости проведения экспертизы, получения разрешения, внесения изменений и прохождения технического осмотра, что создает серьезное экономическое бремя. 

Попов также подчеркнул, что глушитель мотоцикла издает специфические звуки не случайно.

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