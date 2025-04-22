Автоэксперт Попов: Hyundai и Kia смогут составить конкуренцию Китаю в России

Автоэксперт Дмитрий Попов высказал мнение о перспективах возвращения брендов Kia и Hyundai на российский автомобильный рынок. Об этом сообщил « Ридус ».

Аналитик напомнил, что до начала санкционного периода в 2022 году автоконцерн обладал высоким уровнем производственной локализации в России, располагая рядом крупных предприятий.

«Конгломерат имел в России практически 100-процентную локализацию. И это станет серьезным бонусом, если концерну удастся вернуть свои российские активы», — пояснил специалист.

По мнению эксперта, наличие такой инфраструктуры создаст существенные преимущества для южнокорейской стороны, если ей удастся восстановить контроль над активами в стране. Собственные производственные мощности позволят Kia и Hyundai предложить россиянам продукцию по цене ниже китайских компаний, считает Попов.