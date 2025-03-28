Автоэксперт Попов: дилеры не пострадают от запрета на навязывание услуг

Автодилеры не обанкротятся, если им запретят продавать дополнительные услуги и оборудование к машинам под угрозой уголовного преследования. Так считает автоэксперт Дмитрий Попов. Своим мнением он поделился в интервью «Ридусу» , комментируя предложение Национального автомобильного союза.

Эта организация предложила Центробанку запретить автодилерам продавать допуслуги и оборудование, а также ограничить их доходы от выдаваемых кредитов. По информации общественников, комиссия за оформление кредита у крупных дилеров составляет до 9% от суммы займа. Помимо этого, они получают до половины стоимости реализованных страховых продуктов, дополнительных товаров и услуг.

Попов утверждает, что кредиты, дополнительные услуги и оборудование не являются главными источниками дохода российских автодилеров. Это лишь «приятные бонусы», без которых дилеры смогут легко обойтись, подчеркнул эксперт.

«Основные доходы автодилеры получают от техобслуживания машин. Моторное масло, продаваемое оптом в больших бочках, стоит в три раза дешевле, чем в магазинах и на автозаправках», — рассказал специалист.

Возмущение Национального автомобильного союза понятно, так как «дилеры часто просят огромные деньги за коврики, грязезащитные фартуки и антикоррозийную обработку», добавил Попов.