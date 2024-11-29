Автоэксперт Похмелкин пожаловался на рост числа причин для эвакуации

Если бы в России ввели обязательные звонки с предложением переставить машину вместо принудительной эвакуации, то этом позволил бы сэкономить много времени и денег. Об этом НСН рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
По его словам, это была бы очень полезная инициатива, но шансов, что ее реализуют, практически нет. Потому что эвакуация автомобилей — это, прежде всего, бизнес. И она приносит огромные доходы заинтересованным лицам.
Поэтому автомобилисты продолжают проигрывать по всем фронтам, отметил эксперт. Пока что нет подвижек в их сторону, а причин для эвакуации становится все больше.
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