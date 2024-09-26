Автоэксперт Похмелкин негативно оценил штрафы за курение за рулем

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил мнение, что после введения запрета на курение за рулем должны быть введены ограничения на еду, питье и прием медикаментов, что выглядит абсурдным и нелогичным.

В России обсуждается возможность введения штрафов в размере 1,5 тысячи рублей за курение обычных и электронных сигарет во время вождения. Минтранс работает над поправками в правила дорожного движения.

Похмелкин согласился с тем, что курение может отвлекать водителей, однако не поддержал эту инициативу. Он подчеркнул, что любые действия, которые отвлекают внимание водителя, включая курение, являются небезопасными. Однако, по его мнению, если начинать запрещать это, то следует сделать то же самое и с едой и напитками.

Эксперт подчеркнул, что тогда нужно будет действовать по принципу запрета любых отвлекающих действий во время вождения под угрозой штрафов.