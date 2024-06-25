Автоэксперт Похмелкин негативно оценил идею ужесточения наказания за безосновательное использование знака «инвалид»

Нет смысла ужесточать наказание за незаконное использование знака «инвалид», это ни к чему не приведет. Об этом НСН рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Он отметил, что и сейчас таких водителей почти не ловят и не наказывают. Потому введение в их отношении новых санкций не даст результата, а лишь потратит лишний ресурс сотрудников.

«Бессмысленно ужесточать наказание, когда нет неотвратимости, об этом говорилось много раз, но депутаты нас упорно не слышат», — подчеркнул автоэксперт.

Он добавил, что сначала нужно собрать статистику по выявленным нарушениям. И она покажет, что их крайне мало.