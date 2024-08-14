Автоэксперт Похмелкин: лимиты выплат по ОСАГО следует повысить

Действующие в России лимиты выплат по ОСАГО не отвечают современным реалиям, их следует повысить с учетом интересов страховщиков. Такое мнение выразил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с «Национальной службой новостей».

Сейчас выплаты по ОСАГО при ущербе жизни составляют до 500 тысяч рублей, при материальном ущербе — 400 тысяч. Если раньше такие суммы себя оправдывали, то сейчас этих денег не хватает в силу подорожания деталей и стоимости работ.

При этом сильно «задирать» цены на полисы тоже не стоит. Здесь очень важно найти золотую середину между интересами пострадавших и страховщиков, отметил Похмелкин.

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