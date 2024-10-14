Автоэксперт Погуляев: у бюджетных зимних шин могут быть некачественные шипы

Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев посоветовал покупать качественные зимние шины. Они являются гарантом безопасности водителя и пассажиров, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, у бюджетных покрышек есть проблемы с характеристиками, к которым относятся сцепление, управляемость и тормозной путь.

«Малоизвестные бренды могут быть ошипованы вручную. <…> Можно столкнуться с такими шинами, где один шип смотрит влево, другой — вправо, высота тоже не везде одинаковая», — добавил специалист.

Он напомнил, что в холодное время года управлять автомобилем становится гораздо сложнее. Именно поэтому требования к качеству резины повышенные.