Автоэксперт Погуляев: у бюджетных зимних шин могут быть некачественные шипы
Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев посоветовал покупать качественные зимние шины. Они являются гарантом безопасности водителя и пассажиров, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, у бюджетных покрышек есть проблемы с характеристиками, к которым относятся сцепление, управляемость и тормозной путь.
«Малоизвестные бренды могут быть ошипованы вручную. <…> Можно столкнуться с такими шинами, где один шип смотрит влево, другой — вправо, высота тоже не везде одинаковая», — добавил специалист.
Он напомнил, что в холодное время года управлять автомобилем становится гораздо сложнее. Именно поэтому требования к качеству резины повышенные.