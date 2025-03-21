Автоэксперт Погуляев посоветовал не хранить шины в пакете на балконе

Неправильное хранение автомобильных шин может привести к их преждевременному износу и разрушению. Об этом заявил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, наиболее частая ошибка — это упаковывание покрышек в пакеты и складирование на балконе.

«Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу — она разрушает резиновый слой покрышки», — пояснил специалист.

Воздействие солнечного света приводит к выгоранию парафинов, отвечающих за замедление старения резины, добавил Погуляев. Из-за этого ее свойства меняются, и изделие может начать крошиться. Перед длительным хранением, отметил эксперт, важно тщательно промыть резину от реагентов, грязи и битума, которые разъедают поверхность.