Автоэксперт Погуляев: изношенные шины увеличивают тормозной путь

Изношенные автомобильные шины заметно влияют на безопасность вождения. Об этом заявил руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, протектор с недостаточной глубиной ухудшает сцепление с дорожным покрытием, особенно на влажной поверхности, что увеличивает тормозной путь и создает риск аквапланирования.

«Например, автомобиль на новых шинах при скорости 80 км/ч на мокрой дороге остановится за 40 метров, а на изношенных — за 60 метров и более», — пояснил эксперт.

На сухом асфальте старая резина тоже создает риски. Резкие повороты и маневры становятся более опасными, снижается устойчивость автомобиля. Более того, повреждения шин, такие как грыжи, трещины или расслоения, могут привести к разрыву покрышки при попадании в яму или экстренном торможении, что чревато потерей контроля над машиной, добавили «Известия».