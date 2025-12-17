Автоэксперт Плисов рассказал, что многие водители предпочитают чинить только критические поломки

В текущем году на автосервисах зафиксировано увеличение числа клиентов, которые предпочитают устранять только критические неисправности, не рассматривая дополнительный ремонт. Об этом сообщил член правления Союза автосервисов, заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов в ходе круглого стола « Ридуса », посвященного итогам года в автопроме.

Эксперт отметил, что водители зачастую игнорируют рекомендации по ремонту других систем автомобиля, даже если речь идет о тормозной системе или рулевом управлении.

«Они чинят „основную боль“ и увозят без ремонта остальные проблемы, которые в заказ-наряде им указывают», — пояснил специалист.

По его словам, автовладельцы также переходят на отечественные масла и местные бренды запчастей. Это результат многолетней работы дилерского сообщества.