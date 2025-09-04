Автоэксперт Пальмов назвал круиз-контроль самым используемым помощником в машинах
Владельцы современных автомобилей используют адаптивный круиз-контроль чаще, чем другие электронные помощники. Об этом рассказал директор технического центра Михаил Пальмов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, система позволяет поддерживать заданную скорость и безопасную дистанцию. Несмотря на популярность, адаптивный круиз-контроль не всегда работает идеально.
«Еще один помощник — система удержания в полосе движения», — добавил эксперт.
Третье место он отдал ассистенту парковки, который с помощью датчиков и камер находит подходящее место. Водителю нужно лишь контролировать педали газа и тормоза.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте