Автоэксперт Ожогин: отсутствие герметичности сальников повышает расход масла

Повышенный расход масла двигателя может быть следствием различных факторов, одним из которых является нарушение герметичности сальников, прокладок и других компонентов мотора. Об этом заявил директор компании Vertex Group Константин Ожогин в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, устранить соответствующую проблему можно путем замены неисправных элементов.

Вторая возможная причина — неподходящая вязкость используемого масла. В данном случае решением станет простая замена технической жидкости и масляного фильтра. Более серьезные причины кроются в конструкции самого двигателя. Речь идет об износе маслосъемных колпачков клапанов или поломке поршневых колец, расширении диаметра цилиндров блока.

Кроме того, причинами увеличенного расхода масла может служить длительное функционирование двигателя на холостом ходу или при высокой частоте вращения коленвала, добавили «Известия».