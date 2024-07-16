Автоэксперт Ольта: серьезная проблема у Subaru — ненадежный термостат

Subaru — довольно надежная марка, однако у машин все же встречаются недоработки. Об этом рассказал руководитель автосервиса Николай Ольта в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, серьезной проблемой для владельцев Subaru стали неполадки в работе электрического термостата. Из-за технического недочета прибор зачастую пропускает антифриз внутрь корпуса, что приводит к его неисправности.

Автомобилисты до сих пор обращаются в сервис с подобными поломками. Ремонт обойдется примерно в 65 тысяч рублей, отметил Ольта.

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