Автоэксперт Ольшанский: россияне покупают подержанные китайские авто из-за дешевизны

В России стали чаще продавать и покупать китайские автомобили с пробегом. Это объясняется их относительной дешевизной, сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, китайские машины стоят намного дешевле, чем BMW, Volvo, Mercedes и другие западные модели. Кроме того, рост числа предложений китайских брендов на вторичном рынке может быть связан с техническими проблемами, которые проявились со временем.

Ольшанский отметил, что станции ремонта китайских авто уже начали появляться в России.

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