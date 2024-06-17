Автоэксперт Ольшанский: незаконная эвакуация автомобилей в России достигла апогея

Незаконная эвакуация автомобилей в России приобрела массовый характер. Число подобных ситуаций в стране достигло апогея, сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сейчас эвакуация — это больше навязанная услуга, за которую требуют деньги. Она не должна становиться средством наживы.

Ольшанский отметил, что забирать нужно только те автомобили, которые встали поперек движения и перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка. Если же машина стоит под запрещающим знаком, то эвакуировать ее не надо.