Автоэксперт Ольшанский: незаконная эвакуация автомобилей в России достигла апогея

Незаконная эвакуация автомобилей в России приобрела массовый характер. Число подобных ситуаций в стране достигло апогея, сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сейчас эвакуация — это больше навязанная услуга, за которую требуют деньги. Она не должна становиться средством наживы.

Ольшанский отметил, что забирать нужно только те автомобили, которые встали поперек движения и перекрыли дорогу, из-за чего образовалась пробка. Если же машина стоит под запрещающим знаком, то эвакуировать ее не надо.

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