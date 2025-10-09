Автоэксперт Ольховский связал желание приобрести авто сейчас с возможностью избежать расходов на утильсбор

Директор автомобильного концерна Андрей Ольховский в беседе с ИА НСН обозначил тренд на повышение спроса на приобретение автомобилей накануне внесения изменений в правила расчета утилизационного сбора, начало действия которых запланировано на ноябрь текущего года.

По оценкам специалистов, продажи авто в октябре увеличатся на 10–12%, обусловленные активным интересом покупателей к гибридным и электрическим транспортным средствам.

Ольховский обратил внимание на динамику рыночных предпочтений, заметив, что покупатели стремятся совершить покупки до вступления в силу новых тарифов на утилизационный сбор. Желание приобрести машины сейчас вызвано возможностью избежать увеличения расходов, связанных с изменением ставок налога.

Кроме того, на росте покупок сказывается параллельный импорт автомобилей, позволяющий клиентам приобретать качественные транспортные средства по привлекательным ценам. Повышенный интерес потребителей стимулирует продавцов формировать выгодные предложения и привлекать новых клиентов. В результате ожидается дальнейший рост автомобильного рынка, укрепляющий его устойчивость и конкурентоспособность.