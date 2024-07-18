Автоэксперт Ольховский: повышенный утилизационный сбор может повлиять на стоимость автомобилей
Генеральный директор автомобильного холдинга Андрей Ольховский в беседе телеканалом «Звезда» рассказал, что повышенный утилизационный сбор, который планируется ввести в стране с октября, может повлиять на конечную стоимость машин.
При этом эксперт отметил, что это жизненно необходимый шаг для всей автомобильной отрасли.
«Через повышение утилизационного сбора мы можем начать заинтересовывать инвесторов вкладывать деньги в создание новой автомобильной отрасли», — сказал он.
Ольховский уточнил, что на все автомобили, которые уже производятся в России, повышение утилизационного сбора не окажет влияния.