Автоэксперт Ольховский: повышенный утилизационный сбор может повлиять на стоимость автомобилей

Генеральный директор автомобильного холдинга Андрей Ольховский в беседе телеканалом «Звезда» рассказал, что повышенный утилизационный сбор, который планируется ввести в стране с октября, может повлиять на конечную стоимость машин.

При этом эксперт отметил, что это жизненно необходимый шаг для всей автомобильной отрасли.

«Через повышение утилизационного сбора мы можем начать заинтересовывать инвесторов вкладывать деньги в создание новой автомобильной отрасли», — сказал он.

Ольховский уточнил, что на все автомобили, которые уже производятся в России, повышение утилизационного сбора не окажет влияния.

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