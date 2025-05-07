Автоэксперт Носко: турбомоторы на многих авто из Китая рассчитаны на 250 тыс. км
Автоэксперт Александр Носко поделился с «Газетой.Ru», что полуторалитровые турбомоторы на многих автомобилях из Китая рассчитаны примерно на 250 тысяч километров, что отражается в гарантии большинства машин.
Однако проблемы у этих двигателей могут возникнуть даже в середине гарантийного срока. На пробеге около 100 тысяч километров часто ломаются датчики и катушки зажигания, появляются течи и запотевания. К 200 тысячам километров увеличивается расход масла, маслосъемные колпачки теряют эластичность, а масло может попасть в турбину, написал MK.Ru.
Носко отметил преимущество чугунного блока китайских моторов перед алюминиевыми европейскими — они менее склонны к перегреву и дольше сохраняют целостность.
Эксперт указал, что производители из КНР иногда советуют использовать бензин АИ-92, но он более склонен к детонации, что снижает мощность и срок службы двигателя.
Рекомендуется менять масло каждые семь тысяч километров и выбирать его с учетом склонности малокубатурных моторов к преждевременному воспламенению топлива.