Автоэксперт Носко: турбомоторы на многих авто из Китая рассчитаны на 250 тыс. км

Автоэксперт Александр Носко поделился с «Газетой.Ru» , что полуторалитровые турбомоторы на многих автомобилях из Китая рассчитаны примерно на 250 тысяч километров, что отражается в гарантии большинства машин.

Однако проблемы у этих двигателей могут возникнуть даже в середине гарантийного срока. На пробеге около 100 тысяч километров часто ломаются датчики и катушки зажигания, появляются течи и запотевания. К 200 тысячам километров увеличивается расход масла, маслосъемные колпачки теряют эластичность, а масло может попасть в турбину, написал MK.Ru.

Носко отметил преимущество чугунного блока китайских моторов перед алюминиевыми европейскими — они менее склонны к перегреву и дольше сохраняют целостность.

Эксперт указал, что производители из КНР иногда советуют использовать бензин АИ-92, но он более склонен к детонации, что снижает мощность и срок службы двигателя.

Рекомендуется менять масло каждые семь тысяч километров и выбирать его с учетом склонности малокубатурных моторов к преждевременному воспламенению топлива.