Автоэксперт Мосеев: рост доли «АвтоВАЗа» объясняется отсутствием конкурентов

Автоэксперт Олег Мосеев объяснил ИА НСН , что программа льготного автокредитования для семей не окажет существенного влияния на увеличение продаж автомобилей марки «АвтоВАЗ». Напротив, эта инициатива скорее сохранит существующие объемы реализации, нежели резко повысит спрос.

Министерство промышленности и торговли России планирует возобновить льготную кредитную программу, направив ее на поддержку семей с детьми.

Несмотря на общее сокращение автомобильного рынка, доля «АвтоВАЗа» возросла: если раньше компания контролировала около 27% российского авторынка, то теперь показатель достиг отметки в 31%.

Мосеев утверждает, что рост доли бренда объясняется отсутствием конкурентов в данном сегменте, а потому эффект от возвращения программы льготного кредитования окажется незначительным. Эксперт добавил, что граждане не готовы оформлять кредиты по высоким рыночным ставкам, и автопроизводители вынуждены предлагать субсидии, компенсируя разницу за счет государственных инициатив.