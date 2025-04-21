Автоэксперт Мосеев: рост доли «АвтоВАЗа» объясняется отсутствием конкурентов
Автоэксперт Олег Мосеев объяснил ИА НСН, что программа льготного автокредитования для семей не окажет существенного влияния на увеличение продаж автомобилей марки «АвтоВАЗ». Напротив, эта инициатива скорее сохранит существующие объемы реализации, нежели резко повысит спрос.
Министерство промышленности и торговли России планирует возобновить льготную кредитную программу, направив ее на поддержку семей с детьми.
Несмотря на общее сокращение автомобильного рынка, доля «АвтоВАЗа» возросла: если раньше компания контролировала около 27% российского авторынка, то теперь показатель достиг отметки в 31%.
Мосеев утверждает, что рост доли бренда объясняется отсутствием конкурентов в данном сегменте, а потому эффект от возвращения программы льготного кредитования окажется незначительным. Эксперт добавил, что граждане не готовы оформлять кредиты по высоким рыночным ставкам, и автопроизводители вынуждены предлагать субсидии, компенсируя разницу за счет государственных инициатив.