Автоэксперт Мосеев рассказал, что в России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны

В России число автомобилей, которым более 10 лет, превысило 32 миллиона, что составляет 71% от общего количества легковых машин в стране. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Он также добавил, что в 2021 году данный показатель составлял 27,2 миллиона. Наиболее резкое сокращение наблюдается среди автомобилей, находящихся на гарантии у производителей, возрастом от одного до трех лет — их число уменьшилось вдвое с 2021 года.

Моссев отметил, что существует риск серьезного ухудшения состояния автопарка страны, поскольку в октябре ожидается повышение утилизационного сбора, что может привести к росту цен на новые автомобили.