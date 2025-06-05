Автоэксперт Мосеев призвал проводить тщательную проверку продавца при покупке машины

С начала 2024 года в России участились запросы о розыске машин, предположительно купленных за границей и ввезенных через параллельный импорт. При обнаружении таких транспортных средств их арестовывают, а владельцы теряют право распоряжаться своим имуществом. Бывший президент Российской Ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев в беседе с Общественной Службой Новостей поделился советами, как минимизировать риски при приобретении иномарок.

Покупка автомобилей через посредников сопряжена с рядом юридических и экономических нюансов. Чаще всего машины ввозятся физическими лицами, минуя официальные дилерские центры, поскольку оформление транспортного средства на юридическое лицо оказывается экономически невыгодным.

Прямой заказ через специализированные посреднические фирмы позволяет покупателям экономить денежные средства, но накладывает на них обязанность самостоятельно решать возникающие юридические вопросы. В частности, если автомобиль окажется под судебным арестом или наложенными судебными обременениями, российские автосалоны не смогут оказать содействие в устранении этих препятствий.

Мосеев подчеркнул, что покупатели рискуют попасть в ловушку мошеннических схем,. Такие сделки чреваты утратой средств и невозможностью дальнейшего распоряжения автомобилем. Рекомендуется проводить тщательную проверку продавца и приобретать транспортные средства только у проверенных организаций, готовых подтвердить юридическую чистоту товара и взять на себя обязательства в случае выявления дефектов или иных проблем с транспортом.