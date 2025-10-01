Автоэксперт Моржаретто выразил надежду, что изменения в утильсборе не затронут массового покупателя

Автоэксперт Игорь Моржаретто высказал мнение о возможных изменениях в механизме расчета утилизационного сбора и их влиянии на цены автомобилей в беседе с телеканалом «Звезда» .

«Вполне возможно, что массового покупателя это не затронет. Хотя прошлогодний опыт, когда повысили утилизационный сбор, в целом показал, что нет таких категорий, которые не страдали бы. У нас в принципе цены выросли, а рынок значительно просел», — отметил эксперт.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что для физических лиц сохранится льготная ставка утильсбора при ввозе автомобилей с двигателем менее 160 лошадиных сил. Это касается большинства машин в автопарке россиян.

Моржаретто предупредил, что новый механизм расчета затронет импортные автомобили, особенно те, что ввозятся по параллельному импорту. «Формально не задеваются массовые категории автомобилей, которые производятся в России. Но в то же время очень серьезный сбор будет с машин, которые хотят ввезти по параллельному импорту», — подчеркнул он.