Автоэксперт Моржаретто: в России следует повысить штраф за отсутствие ОСАГО

При регистрации транспортных средств необходимо увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Lenta.ru.

По его словам, сегодня на дорогах наличие полиса ОСАГО у собственников никто не проверяет. Даже если машину остановят, в случае его отсутствия штраф будет копеечный — всего 800 рублей, сообщили «Известия».

Если же исключать ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, то нужно увеличивать штраф за отсутствие полиса, отметил Моржаретто.

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Новый шанс на счастливое детство. Школы приемных родителей Подмосковья помогут с воспитанием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте