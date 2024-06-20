Автоэксперт Моржаретто: в России следует повысить штраф за отсутствие ОСАГО

При регистрации транспортных средств необходимо увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Lenta.ru.

По его словам, сегодня на дорогах наличие полиса ОСАГО у собственников никто не проверяет. Даже если машину остановят, в случае его отсутствия штраф будет копеечный — всего 800 рублей, сообщили «Известия».

Если же исключать ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, то нужно увеличивать штраф за отсутствие полиса, отметил Моржаретто.