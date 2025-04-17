Автоэксперт Моржаретто призвал водителей заменить дворники и проверить состояние резины

Автоэксперт Игорь Моржаретто поделился своими рекомендациями по уходу за автомобилем перед наступлением летнего сезона. В интервью телеканалу «Звезда» он подчеркнул, что если транспортное средство регулярно проходит техническое обслуживание, то особой подготовки не требуется.

«Если вы регулярно обслуживаете автомобиль, то ничего делать не надо, вообще ничего», — сказал специалист.

Тем не менее Моржаретто советует уделить внимание нескольким аспектам. Среди них — замена дворников, проверка состояния резины и уровня технологических жидкостей в машине.

Ранее эксперт предостерег автолюбителей от мошенничества при прохождении сезонного технического осмотра. Он отметил, что владельцам автомобилей иногда навязывают дорогостоящие услуги, которые на самом деле не требуются.