Автоэксперт Моржаретто призвал водителей заменить дворники и проверить состояние резины

Автоэксперт Игорь Моржаретто поделился своими рекомендациями по уходу за автомобилем перед наступлением летнего сезона. В интервью телеканалу «Звезда» он подчеркнул, что если транспортное средство регулярно проходит техническое обслуживание, то особой подготовки не требуется.

«Если вы регулярно обслуживаете автомобиль, то ничего делать не надо, вообще ничего», — сказал специалист.

Тем не менее Моржаретто советует уделить внимание нескольким аспектам. Среди них — замена дворников, проверка состояния резины и уровня технологических жидкостей в машине.

Ранее эксперт предостерег автолюбителей от мошенничества при прохождении сезонного технического осмотра. Он отметил, что владельцам автомобилей иногда навязывают дорогостоящие услуги, которые на самом деле не требуются.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте