Автоэксперт Моржаретто объяснил, что название ГИБДД так и не прижилось

Название ГИБДД так и не прижилось в народе, поэтому и решили вернуть более привычное ГАИ. Об этом ИА НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отметил, что инициатива исходила непосредственно от руководства ГИБДД. Потому что, несмотря на то, что аббревиатуру ГИБДД ввели 25 лет назад, она не прижилась.

«Люди чаще пользовались аббревиатурой ГАИ и словосочетанием Госавтоинспекция. Просто теперь решили привести все это к нормальному знаменателю», — отметил эксперт.

Он добавил, что смена названия будет происходить постепенно. Поэтому процесс не должен быть накладным.