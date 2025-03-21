Многие водители задаются вопросом, когда менять зимние шины на летние. Автоэксперт Юлия Милославская рассказала в интервью радио Sputnik , что самый подходящий период — с марта по май.

Ориентироваться нужно на температуру: среднесуточная должна стабильно превышать +5… +7 градусов. По словам Милославской, ездить все лето на изношенной зимней резине опасно.

«Попытка проездить все лето на изношенной зимней ошипованной резине, несмотря на наличие достаточной глубины протектора — опасная затея, которая несет риски для безопасности», — подчеркнула она.

Автоэксперт напомнила о штрафе за использование зимних шин летом — 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП). Поменять резину можно примерно за 1,5–4 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость может быть выше, особенно если нужны дополнительные услуги.