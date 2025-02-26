Автоэксперт Мигаль: объединение дорожных знаков уменьшит информативную нагрузку

Основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль в беседе с Lenta.Ru высказал мнение о преимуществах объединения нескольких дорожных знаков в один. Эта мера призвана уменьшить информационную перегрузку на российских дорогах, что поможет водителям сохранять концентрацию и снижать усталость за рулем.
Мигаль привел пример Москвы, где Центр организации дорожного движения признал около 60 тысяч из 900 тысяч установленных знаков избыточными. В связи с этим планируется демонтаж ненужных знаков в ближайшие годы в соответствии с новыми стандартами, написали «Известия».
Основатель FRESH подчеркнул необходимость осторожного подхода к реформированию системы дорожных знаков, предлагая сначала провести тестирование и оценить реакцию водителей, чтобы избежать возможных проблем и хаоса на дорогах.
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