Автоэксперт Мартыненко посоветовал держать щетку для очистки машины от снега в теплом месте

Щетка, которые водители зимой чистят машину от снега, должна быть с мягким ворсом, поэтому ее лучше держать в теплом месте. Об этом сообщил в беседе с «Мир24» автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

Он объяснил, что, если хранить щетку в машине, то щетина деревенеет и может поцарапать стекло. Также эксперт рекомендовал чистить автомобиль сверху вниз плавными движениями без надавливания.

Снег и наледь с крыши стоит чистить в сторону багажника, а не лобового стекла. Также важно не забывать и о фарах, добавил эксперт.

Наконец, он напомнил, что не стоит оставлять на дворниках налипший снег. Образовавшаяся после его таяния вода может скапливаться у автомобильной печи.