Автоэксперт Мартыненко поддержал идею введения ученических прав для водителей

По его мнению, многолетний опыт показывает, что новички за рулем представляют значительную опасность на дорогах. Эксперт подчеркнул, что подобные ученические права следовало бы внедрить еще раньше, так как это могло бы сократить количество аварий и уменьшить заторы на дорогах. Он также добавил, что многие ученики теряются в процессе вождения, могут заглохнуть, что приводит к неблагоприятным дорожным ситуациям. Мартыненко назвал предложенную инициативы верным решением, которое будущем даст положительные изменения.



Кроме того, он добавил, что подобная система повлияет на финансовые расходы водителей и побудит их быть более ответственными и внимательными за рулем.