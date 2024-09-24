Автоэксперт Малышева рассказала, что с 1 октября больше всего подорожают машины в премиум-сегменте

С 1 октября утилизационный сбор на все импортные автомобили значительно вырастет: минимальная сумма для машин с двигателями объемом более двух литров составит 1,2 миллиона рублей. Представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева сообщила Life, что в связи с этим можно ожидать и повышения цен на транспортные средства.
По ее словам, больше всего вырастут в цене автомобили премиум-класса, которые имеют большие объемы двигателей и мощные характеристики. Для таких моделей ставка утилизационного сбора будет еще выше.
Малышева отметила, что в настоящее время наблюдается значительный спрос: покупатели стремятся купить уже импортируемые автомобили или пройти таможенный контроль до 1 октября, чтобы сэкономить при приобретении.
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