Автоэксперт Ломанов прокомментировал идею продажи машин с сезонными шинами

Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Москвой 24» заявил, что введение обязательных требований к продаже автомобилей с сезонными шинами в России маловероятно. Причиной этому является разнообразие климатических зон в стране.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил обязать автодилеров продавать машины с резиной, соответствующей сезону. Однако, по мнению Ломанова, это сложно реализовать на практике из-за различий в климате между регионами.

Ломанов отметил, что инициативу можно вести локально — в определенных регионах, но есть сложности с законодательной реализацией проекта.

Эксперт также подчеркнул, что официальные дилеры не навязывают свои услуги и при желании клиент может привести свои шины и установить их.

«Бывают спекуляции, когда предлагают поставить шины втридорога, но это исключение из правил. В глобальной дилерской сети такого не допустят», — заверил эксперт.