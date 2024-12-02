Автоэксперт Ломанов посоветовал зимой парковать машину на улице, а не в гараже

Автомобили с пробегом в холодное время года лучше не парковать в гараже, а оставлять их на улице. Об этом сайту KP.RU рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, частые перепады температуры очень вредны для кузова машины. Влага в любом случае будет попадать в микротрещины и щели, а потом расширяться и сужаться, приводя к износу деталей.

По большей части, это касается автомобилей с пробегом, у них больше незначительных повреждений. Для новых машин перепады температур не так страшны, но тоже нежелательны. Поэтому, если есть выбор, то лучше позаботиться об авто и немного пренебречь собственным комфортом.