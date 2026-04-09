Автоэксперт Ломанов напомнил о рисках раннего открытия мотосезона

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал в беседе с ИА НСН о рисках, с которыми сталкиваются байкеры при раннем открытии мотосезона.

По словам специалиста, опасности связаны не только со скользким асфальтом. Существуют и другие факторы, которые могут вызывать дискомфорт или даже затруднять управление мотоциклом.

«Далеко не все готовы выезжать даже при температуре +10, я уж не говорю про более низкие температуры», — отметил Ломанов.

Он объяснил, что при холодной погоде шлем быстро запотевает, руки мерзнут, да и в целом находиться на улице некомфортно. Обычно по-настоящему удобно ездить на мотоцикле становится при температуре от +15 градусов.