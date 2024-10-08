Автоэксперт Лигачев назвал непонятными новые поправки в ПДД

Согласно новым правилам, предложенным Минтрансом, водителям могут запретить использование любых электронных устройств во время движения. Об этом заявил автоэксперт Константин Лигачев в эфире радио Sputnik .

В проекте постановления, вступающем в силу с марта 2025 года, содержится запрет на использование устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля и требующих задействования рук.

Лигачев отметил, что формулировка вызывает путаницу, поскольку многие современные автомобили имеют встроенные мониторы и навигаторы. По его словам, это может привести к абсурдным ситуациям, когда, например, за укус хот-дога водителя также могут оштрафовать.