Автоэксперт Ладушкин рассказал о современных методах защиты автомобиля от угона

Автоэксперт Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, рассказал RT о современных методах защиты автомобиля от угона и их эффективности.

По его словам, механические методы защиты, популярные в советское время, такие как унос аккумуляторов домой или установка блокировок на руль и КПП, лишь усложняли угон, но не предотвращали его.

В 90-е годы и начале нулевых стали распространены дистанционные одноканальные автомобильные сигнализации.

«Они используются и по сей день. Эти системы работают путем передачи от пульта к машине зашифрованного радиосигнала, который открывает и закрывает автомобиль», — отметил эксперт. Однако угонщики быстро нашли способы обхода этих систем.

Далее появились двухканальные автомобильные сигнализации, обеспечивающие двустороннюю связь между машиной и пультом. Такие системы работают в паре со штатным иммобилайзером, что делает их недоступными для обычного угонщика без специнструмента.

Ладушкин пояснил, что сегодня угонщик может открыть машину кодграббером, перехватывая закодированный радиосигнал, а затем обойти штатный иммобилайзер, заменив блок управления мотором на свой. После этого автомобиль заводится и уезжает в неизвестном направлении.