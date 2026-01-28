Автоэксперт Ладушкин отметил плохую обзорность у праворульных машин в плотном потоке

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT объяснил, чем праворульные машины отличаются от леворульных с точки зрения безопасности.

По словам специалиста, главная опасность заключается в расположении руля.

«При движении в плотном транспортном потоке обзорность у этих машин сильно проигрывает», — отметил эксперт.

Кроме того, на некоторых праворульных автомобилях может отсутствовать VIN-номер, что усложняет постановку на учет, расчет стоимости ремонта и поиск запасных частей, а также затрудняет поиск автомобиля в случае угона.