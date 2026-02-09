Автоэксперт Ковалев сообщил, что продажа китайского автомобиля может оправдана после окончания гарантийного срока

Автоэксперт Александр Ковалев в интервью «Российской газете» отметил, что продажа китайского автомобиля может быть оправдана после окончания гарантийного срока, когда возрастают регулярные расходы на ремонт.

Среди других причин для продажи специалист назвал появление признаков коррозии, толчков в коробке передач и увеличенного потребления моторного масла. Эти симптомы, по его словам, указывают на «усталость» автомобиля, что характерно для машин любого происхождения, написали «Известия».

Несмотря на то что современные модели из Китая значительно улучшили свое качество, эксперт подчеркнул, что они все еще могут быть менее ликвидны по сравнению с европейскими, японскими или корейскими аналогами. Это связано с частым обновлением модельного ряда и сохранившимися стереотипами среди автомобилистов.