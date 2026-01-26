Автоэксперт Александр Ковалев рассказал в беседе с « Известиями », что современные китайские автомобили с бензиновым двигателем способны преодолеть 200–300 тысяч километров без серьезных поломок.

Как пояснил специалист, электромобили могут проехать и до 500 тысяч километров.

«На данный момент не зафиксировано случаев, когда автомобиль из КНР проходил миллион километров без замены ключевых узлов», — отметил эксперт.

По словам Ковалева, некоторые китайские автопроизводители гарантируют пробег в один миллион километров. Однако такие заявления он счел маркетинговым ходом.