Автоэксперт Александр Ковалев рассказал в беседе с «Известиями», что современные китайские автомобили с бензиновым двигателем способны преодолеть 200–300 тысяч километров без серьезных поломок.
Как пояснил специалист, электромобили могут проехать и до 500 тысяч километров.
«На данный момент не зафиксировано случаев, когда автомобиль из КНР проходил миллион километров без замены ключевых узлов», — отметил эксперт.
По словам Ковалева, некоторые китайские автопроизводители гарантируют пробег в один миллион километров. Однако такие заявления он счел маркетинговым ходом.
