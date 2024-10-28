Автоэксперт Ковалев: кроссоверы Hyundai, Mitsubishi, Toyota считаются самыми надежными представителями сегмента SUV

Автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев в разговоре с «Российской газетой» перечислил марки машин, которые считаются одними из самых надежных представителей сегмента SUV на российском авторынке.

К таким машинам он отнес кроссоверы Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Renault и Chery. Все эти автомобили, по словам автоэксперта, зарекомендовали себя с точки зрения надежности и устойчивости к серьезным поломкам, написали «Известия».

Что касается китайских кроссоверов, они также продемонстрировали себя надежными, однако прошло еще недостаточно времени, чтобы они могли похвастаться такой же прочной репутацией, как конкуренты из других стран. Эксперт отметил, что представленный рейтинг не является стопроцентным мнением всех автоэкспертов.