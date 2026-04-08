Автоэксперт Косниковский рекомендовал жителям ХМАО не спешить с заменой зимних покрышек

Автоэксперт Евгений Косниковский посоветовал югорчанам не спешить с заменой зимних шин. Оптимальным временем для процедуры в ХМАО является середина мая, сообщило Ura.ru .

Специалист посоветовал ориентироваться на погоду: когда полностью сойдет снег, а ночью будет плюсовая температура.

«Чтобы стабильно было +5…+7 градусов», — объяснил эксперт.

Цены на смену покрышек в Сургуте и Нижневартовске могут сильно различаться. Стоимость зависит от типа услуги, автомобиля и уровня шиномонтажной мастерской. Обычная замена колес, если второй комплект резины уже на дисках, обойдется примерно в 500–1500 рублей.