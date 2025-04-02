Автоэксперт Корнев: после зимы стоит проверить состояние фильтров в машине

С приходом тепла владельцам автомобилей стоит обратить пристальное внимание на техническое обслуживание своих машин. Руководитель отдела работы с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев поделился с «Известиями» списком обязательных процедур, которые помогут предотвратить поломки и увеличить срок службы транспортного средства.
Специалист подчеркнул важность тщательной мойки кузова, особенно днища, порогов, дверей и колесных арок, где накапливаются дорожные реагенты. Необходимо также осмотреть щетки стеклоочистителей, поскольку зимняя эксплуатация ускоряет износ резины.
Эксперт рекомендовал проверить состояние салонного и воздушного фильтров, а также провести чистку радиаторов. В моторном отсеке нужно оценить герметичность резиновых деталей и наличие масляных подтеков. При обнаружении утечек технических жидкостей важно незамедлительно обращаться в автосервис.
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