Автоэксперт Корнев пояснил, что повышение утильсбора влияет на стоимость новых автомобилей

В последние годы рост цен на автомобили заставляет покупателей задуматься о наиболее выгодном времени для покупки. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев поделился с «Известиями» наблюдениями о факторах, влияющих на стоимость машин.

По словам эксперта, в автомобильной отрасли существует мнение, что лучшее время для покупки автомобиля — «сейчас». Машины продолжают дорожать из-за повышения утилизационного сбора и роста стоимости поставок. Однако цены обычно не увеличиваются резко, чтобы не снизить спрос.

Корнев пояснил, что повышение утильсбора влияет на стоимость новых автомобилей, но цены на рынке растут постепенно. Участники рынка стараются сгладить резкие скачки с помощью программ поддержки.

При покупке автомобиля важно учитывать не только цену, но и стоимость заемных средств. Если автомобиль приобретается в кредит или лизинг, имеет значение уровень процентной ставки и наличие программ субсидирования.

«Даже при относительно высокой ставке кредит или лизинг могут быть выгодны, поскольку позволяют зафиксировать стоимость автомобиля», — отметил Корнев.

Эксперт также советует обращать внимание на макроэкономическую ситуацию. В случае снижения ключевой ставки Центробанка условия кредитования могут улучшиться, но программы поддержки со стороны импортеров и дилеров могут сократиться.