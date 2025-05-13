Автоэксперт Константинов: тополиные почки могут повредить покрытие машины

Смола тополиных почек может серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Об этом заявил директор департамента механического ремонта из автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, после попадания на кузов смола формирует плотную пленку, которую трудно удалить. Кислоты в смоле размягчают лак, а красящие вещества изменяют его цвет за несколько часов, оставляя заметные следы. Также лиственные деревья выделяют сахаристый сок, который притягивает пыль и создает абразивное покрытие. При попытке вытереть такое пятно можно оставить глубокие царапины на краске.

Эксперт подчеркнул, что наибольшую угрозу для ЛКП представляют вязкие смолистые вещества от тополей, кленов, лип, хвойных деревьев, каштанов и шелковицы. Для защиты кузова специалист посоветовал регулярно применять полироли, восковые покрытия или специальные средства для покрытия.