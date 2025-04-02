Автоэксперт Константинов: резкое включение кондиционера создает нагрузку на компрессор

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов в разговоре с «Российской газетой» предостерег водителей от включения кондиционера на максимальную мощность в автомобилях, салон которых сильно прогрелся на солнце. Такая практика может сократить срок службы системы кондиционирования.

Константинов объяснил, что резкое включение кондиционера в перегретом салоне создает дополнительную нагрузку на компрессор, что нежелательно. Лучше предварительно проветрить машину, открыв окна, а затем постепенно включить охлаждение, написали «Известия».

Также он отметил, что многие водители игнорируют обслуживание кондиционеров. Фреон может утекать, фильтры засоряться, а патрубки терять герметичность. Регулярная диагностика каждые пару лет поможет избежать преждевременного выхода системы из строя.