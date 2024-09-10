Автоэксперт Константинов предупредил водителей, что колодки можно сжечь за 5 тысяч км при интенсивных торможениях

Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автомобилистов, что новые тормозные колодки в легковом автомобиле можно сжечь всего за пять тысяч километров.
Как пояснил эксперт, все зависит от того, какая манера езды у водителя и насколько интенсивно он тормозит.
«Обычно передних колодок хватает на 15 — 30 тысяч километров. Задние тормозные колодки ходят дольше», — сообщил собеседник издания.
Обычно на замену колодок указывают датчики износа, а также скрип или скрежет при торможении. В этом случае стоит посетить сервис, добавил Константинов.
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