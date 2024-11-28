Автоэксперт Константинов предупредил, что забитый фильтр может привести к неисправности печки в машине
С приходом холодов печка в машине становится чуть ли не самым предметом, и ее плохая работа значительно осложняет жизнь автомобилистам. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Павел Константинов.
По его словам, если печка стала плохо работать, то, в первую очередь, нужно проверить фильтры. Если они забились, то тепло будет поступать в салон в недостаточном количестве.
Также проблема может крыться еще и в протечках в шлангах и соединениях. Наконец, стоит исключитб неисправность термостата. Потому что, если он вышел из стоя, то не даст печке нагреваться до нужной температуры, подытожил эксперт.