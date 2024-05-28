Автоэксперт Кондрашов предупредил, что GPS-маяки бесполезны для защиты машины от угона

Если автовладелец хочет защитить машину от угона, то GPS-маяки для этих целей совершенно бесполезны. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

По его словам, маячок не дает ничего, кроме ложного чувства успокоения. Как показывает практика, с его помощью не удается ни забрать, ни обнаружить угнанную машину.

Как добавило ИА НСН, дело в том, что маячок передает информацию о местонахождении авто примерно раз в сутки. Если машина находится в движении, то эти сведения не помогут.

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