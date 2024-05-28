Автоэксперт Кондрашов предупредил, что GPS-маяки бесполезны для защиты машины от угона

Если автовладелец хочет защитить машину от угона, то GPS-маяки для этих целей совершенно бесполезны. Об этом « Газете.Ru » рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

По его словам, маячок не дает ничего, кроме ложного чувства успокоения. Как показывает практика, с его помощью не удается ни забрать, ни обнаружить угнанную машину.

Как добавило ИА НСН, дело в том, что маячок передает информацию о местонахождении авто примерно раз в сутки. Если машина находится в движении, то эти сведения не помогут.