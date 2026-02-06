Автоэксперт Казбекович рассказал, что время прогрева машины зависит от температуры на улице

Владелец транспортной компании Вадим Казбекович в беседе с «ФедералПресс» рассказал, как правильно прогревать автомобиль в холода.

По словам специалиста, прогрев нужен всем машинам — и легковым, и грузовым.

«Правильный прогрев — это не просто прихоть, а необходимость для долгой жизни вашего автомобиля», — отметил он.

Казбекович пояснил, что время прогрева зависит от температуры воздуха: до −10 градусов — пять-семь минут; от -10 до -20 градусов — 10-12 минут; от -20 до -30 градусов — 15-20 минут; ниже -30 градусов — 20-25 минут.

Автоэксперт также поделился пошаговой инструкцией по прогреву машины. Сначала нужно запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах. Затем следует включить печку на минимальный режим. После достижения рабочей температуры можно начинать движение.